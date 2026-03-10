В российском регионе выпускники смогут прервать сдачу ЕГЭ при ракетной опасности

Леонова: В Курске при ракетной опасности выпускники примут решение о сдаче ЕГЭ

Министр образования и науки Курской области Наталья Леонова предложила выпускникам самостоятельно принимать решение о прерывании или продолжении сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае объявления в регионе ракетной опасности. Ее слова приводит ТАСС.

«По выбору ребенка: прерываться или нет [во время сдачи ЕГЭ]», — обозначила Леонова, уточнив, что в регионе будут усилены меры безопасности: окна и входные группы будут защищены мешками с песком, а на стеклах установят бронепленку.

По словам чиновницы, выпускники смогут также заранее решить, будут ли они вообще сдавать ЕГЭ, или ограничиться только вступительными испытаниями в вузах.

Ранее выпускникам из приграничных регионов России разрешили не сдавать ЕГЭ и Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году. Речь шла о Белгородской, Брянской и Курской областях.