Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 10 марта 2026Россия

В российском регионе выпускники смогут прервать сдачу ЕГЭ при ракетной опасности

Леонова: В Курске при ракетной опасности выпускники примут решение о сдаче ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Министр образования и науки Курской области Наталья Леонова предложила выпускникам самостоятельно принимать решение о прерывании или продолжении сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае объявления в регионе ракетной опасности. Ее слова приводит ТАСС.

«По выбору ребенка: прерываться или нет [во время сдачи ЕГЭ]», — обозначила Леонова, уточнив, что в регионе будут усилены меры безопасности: окна и входные группы будут защищены мешками с песком, а на стеклах установят бронепленку.

По словам чиновницы, выпускники смогут также заранее решить, будут ли они вообще сдавать ЕГЭ, или ограничиться только вступительными испытаниями в вузах.

Ранее выпускникам из приграничных регионов России разрешили не сдавать ЕГЭ и Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году. Речь шла о Белгородской, Брянской и Курской областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Иран мог сам разбомбить школу для девочек американскими «Томагавками». В США уличили его во лжи

    Москвичам назвали срок продолжения оттепели

    Экономист перечислил возможные перспективы цен на нефть

    Цены на бензин в России перешли к росту

    Назван самый опасный вид головной боли

    Названо условие запрета рекламы в Telegram и на YouTube

    США назвали пределы смягчения санкций против российской нефти

    Дзюба назвал превосходящего его по популярности спортсмена

    Трамп рассказах о различиях во взглядах с Вэнсом на войну в Иране

    Психопат расправился с двумя женщинами на туристической тропе в США и угнал их машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok