Директор ФСБ рассказал об усложнении планируемых терактов против России

Теракты, которые спецслужбы Украины пытаются совершить в России, стали более сложными. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете».

Уровень террористических угроз директор ФСБ назвал «принципиально иным» и более высоким. По его данным, у противника вырос уровень разведывательного и технического обеспечения, а деятельность их агентов нацелена на создание подпольных сетей.

Ранее Бортников рассказал о предотвращении ряда резонансных терактов, в том числе расправ над представителями власти.