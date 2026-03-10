Реклама

19:17, 10 марта 2026Интернет и СМИ

Дочь Лазаревой и Шаца назвала самый наркоманский город мира

Дочь Лазаревой и Шаца Софья назвала Афины самым наркоманским городом мира
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Angelos Tzortzinis / dpa / Globallookpress.com

Живущая в Европе блогерша и музыкант Софья Шац — дочь телеведущих Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и Михаила Шаца (внесен Минюстом в реестр иноагентов) — назвала Афины самым «наркоманским» городом мира. Таким мнением она поделилась в беседе с YouTube-каналом «Говорящие головы».

Ведущий канала заявил, что некоторые его знакомые называли «наркоманским» город Порту, расположенный в Португалии. Шац не согласилась с этим мнением.

«Я когда снималась в "Орле и решке", побывала в самом наркоманском городе на планете Земля, и это Афины. Ты просто ходишь по шприцам», — сказала блогерша. Она также назвала Порту приятным городом.

Ранее Шац заявила, что в Португалии медленно работает бюрократическая система. Вместе с тем она подчеркнула, что ей нравится жить в этой стране.

