Дочь Лазаревой и Шаца раскрыла недостаток жизни в Европе

Дочь Лазаревой Софья Шац: В Португалии медленно работает бюрократия

Дочь известной телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), блогерша и музыкант Софья Шац назвала недостаток Португалии. О жизни в этой европейской стране она рассказала проекту «Говорящие головы», видео вышло на YouTube.

«Если говорить про какой-то сервис, он будет на уровне Москвы 10-15 лет назад. Это и про интерфейсы банковских приложений, и в целом про бюрократическую сторону, которая здесь очень медленно работает и по своим законам», — заявила Шац.

Вместе с тем она отметила, что ей нравится спокойный темп жизни в Португалии. Кроме того, по словам Шац, она не считает, что это государство в чем-то лучше или хуже России. «Просто это другой мир и другая страна», — добавила блогерша.

Ранее Шац заявила, что больше не скучает по России. При этом она призналась, что в первое время после отъезда очень тосковала по родине.