Футболист Дзюба заявил, что хоккеист Овечкин популярнее него в России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал превосходящего его по популярности спортсмена. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Футболист заявил, что президент России Владимир Путин превосходит всех по мировой известности. Что касается спорта, то по его мнению, популярнее него только нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Сам Дзюба считает себя самым узнаваемым футболистом страны.

37-летний Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативных передачи.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки было 894 шайбы в 1487 матчах.