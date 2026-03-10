Реклама

Екатерина Варнава опубликовала полуобнаженное фото в честь праздника

Актриса Екатерина Варнава опубликовала откровенное фото в честь 8 Марта
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала откровенное фото в честь праздника. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала перед камерой в полный рост в окружении котят. Она позировала обнаженной, прикрывая интимные части тела одеялом. Также 41-летняя артистка надела корону на голову.

В подписи к посту она поздравила женщин с 8 Марта. «Этот праздник — напоминание о справедливости и добре. Кто бы что ни говорил, женщиной быть прекрасно!» — заявила знаменитость.

В феврале Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна.

