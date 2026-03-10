Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:37, 10 марта 2026Наука и техника

Windows начали принудительно обновлять

Microsoft начала принудительно обновлять старые версии Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft начала принудительно обновлять компьютеры под управлением старых версий Windows. На это обратило внимание издание Windows Central.

Журналисты заметили жалобы пользователей, которые рассказали, что их устройства с Windows 11 24H2 обновили до версии 25H2 без ведома. По мнению авторов медиа, количество отчетов говорит о том, что подобное поведение Microsoft — не случайность.

Чаще всего пользователи жалуются, что обнаружили автоматически обновленную Windows 11, хотя некоторые рассказали, что Microsoft без спроса обновила их Windows 10 до Windows 11. По словам журналистов, есть много пользователей, которые намеренно откладывают обновление операционной системы (ОС), и для них принудительный апдейт может стать неприятным сюрпризом.

Журналисты Windows Central дали советам пользователям, которые не хотят обновлять свою копию ОС. Они напомнили, что в параметрах Windows можно установить отсрочку обновлений на срок до пяти недель и постоянно продлевать ее.

Ранее журналисты издания BGR перечислили функции Windows 11, которые замедляют работу операционной системы. К ним отнесли облачный сервис OneDrive, визуальные эффекты и приложения из меню «Автозагрузка».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Популярность апартаментов у молодежи объяснили

    Стало известно возможное наказание Верке Сердючке в России

    Популярная российская блогерша пожаловалась на тяжелый развод и расплакалась

    Число пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по российскому городу резко выросло

    В рыболовной сети нашли 15-метровую тушу редкого кита

    Мать 68 дней оборонявшего позиции бойца СВО рассказала о его обещании перед заданием

    Актриса Ирина Горбачева показала фото топлес и рассказала о жизни с РПП

    Apple решила зарегистрировать в России бренд умных часов

    Уиткофф рассказал об угрозе уничтожения Израиля одной ядерной бомбой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok