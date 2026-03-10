Реклама

Наука и техника
17:52, 10 марта 2026Наука и техника

Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

В BGR назвали OneDrive, эффекты и автозагрузку способными замедлить Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR перечислили функции Windows 11, которые замедляют работу операционной системы (ОС). Материал доступен на сайте медиа.

Авторы заметили, что часто ОС от Microsoft может работать медленнее, чем следует, из-за ряда встроенных функций. Специалисты раскрыли эти опции и посоветовали отключить их. В первую очередь они отметили, что облачное хранилище OneDrive часто запускается в фоновом режиме и может потреблять ресурсы компьютера. Однако необязательно удалять программу — можно на время приостановить ее работу.

Также авторы объяснили, что визуальные эффекты, придающие ОС современный облик, могут дополнительно нагружать процессор, оперативную память и видеокарту устройства. «Если вы используете устаревшее оборудование или ваш компьютер имеет менее 8 гигабайт оперативной памяти, вы почувствуете это сильнее всего», — подчеркнули журналисты и призвали отключить эффекты через настройки Windows. Кроме того, специалисты посоветовали проверить меню «Автозагрузка» и удалить из него необязательные приложения — чтобы они не нагружали персональный компьютер при включении.

Влиять на скорость обработки данных могут и приложения, которые работают в фоне. Авторы рекомендовали провести ревизию подобных программ в разделе «Приложения» и запретить некоторым сервисам запускаться в фоновом режиме. В материале говорится, что замедлять ОС могут и «сырые» обновления. В этом случае специалисты посоветовали отключить функцию немедленной установки новых обновлений и отсрочить их загрузку на срок до пяти недель.

В начале марта выяснилось, что доля Windows 11 среди пользователей операционных систем Microsoft резко выросла за последние два месяца. В феврале она достигла рекордных 72,78 процента.

