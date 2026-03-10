Реклама

20:37, 10 марта 2026

Французский лыжник выступил за возвращение россиян на международные турниры

Французский лыжник Делож хочет возвращения россиян на международные турниры
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tom Weller / Getty Images

Трехкратный вице-чемпион зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии по лыжным гонкам француз Матис Делож высказался об отсутствии на соревнованиях полноценной сборной России. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Он отметил, что вряд ли кто-то из россиян смог бы отобрать у него одну из медалей. «С точки зрения спорта, я бы хотел видеть возвращение российских спортсменов, но не я принимаю это решение», — заявил Делож.

Француз также оценил Савелия Коростелева — единственного россиянина, участвовавшего в Олимпиаде. «Он, пожалуй, лучший российский спортсмен, и я победил его во всех трех форматах, где завоевал медали», — заявил Делож.

На Играх-2026 Делож стал серебряным призером в скиатлоне, гонке на 10 километров и эстафете. Коростелев был единственным представителем мужской сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде и стал четвертым в скиатлоне.

