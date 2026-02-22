Реклама

23:35, 22 февраля 2026Спорт

Россияне приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады

Россияне приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Российские спортсмены принимают участие в параде во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Трансляция велась Okko.

Церемония проходит в амфитеатре Арена-ди-Верона. Среди россиян были фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, ски-альпинист Никита Филиппов.

Игры проходили с 6 по 22 февраля.

Отечественные спортсмены завершили Олимпийские игры в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Россия впервые в истории завоевала менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

