Россияне приняли участие в церемонии закрытия Олимпиады-2026

Российские спортсмены принимают участие в параде во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Трансляция велась Okko.

Церемония проходит в амфитеатре Арена-ди-Верона. Среди россиян были фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, ски-альпинист Никита Филиппов.

Игры проходили с 6 по 22 февраля.

Отечественные спортсмены завершили Олимпийские игры в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Россия впервые в истории завоевала менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде.