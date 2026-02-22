Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:17, 22 февраля 2026Спорт

Россия установила антирекорд по количеству медалей на Олимпиаде

Россия завоевала одно серебро на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Российские спортсмены завершили Олимпийские игры 2026 года в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Трансляции соревнований велись на Okko.

Единственную награду завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме. Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде.

Материалы по теме:
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
21 февраля 2026
«Мне стыдно перед болельщиками» Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
«Мне стыдно перед болельщиками»Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
20 февраля 2026

Ближе всех к призовым местам был лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне), а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (шестые места в фигурном катании). Всего в Олимпиаде приняло участие 13 спортсменов.

Сборная России выступала в усеченном составе во второй раз подряд без флага. Причиной стали санкции Международного олимпийского комитета (МОК) из-за боевых действий на Украине.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Домой к Трампу попытался наведаться вооруженный мужчина

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Над Россией за два часа сбили 71 украинский беспилотник

    Пожар произошел в здании на северо-востоке Москвы

    Россия установила антирекорд по количеству медалей на Олимпиаде

    Проект Зеленского о боевых действиях в течение еще трех лет связали с планами Европы

    Названа стоимость билетов на церемонию закрытия Олимпиады в Италии

    Названы вероятные сроки удара США по Ирану

    В сборной Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok