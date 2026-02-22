Россия установила антирекорд по количеству медалей на Олимпиаде

Российские спортсмены завершили Олимпийские игры 2026 года в Италии с одной серебряной медалью, установив антирекорд по общему количеству наград. Трансляции соревнований велись на Okko.

Единственную награду завоевал Никита Филиппов в ски-альпинизме. Российские спортсмены впервые в истории завоевали менее двух золотых медалей на зимней Олимпиаде.

Ближе всех к призовым местам был лыжник Савелий Коростелев (четвертое место в скиатлоне), а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян (шестые места в фигурном катании). Всего в Олимпиаде приняло участие 13 спортсменов.

Сборная России выступала в усеченном составе во второй раз подряд без флага. Причиной стали санкции Международного олимпийского комитета (МОК) из-за боевых действий на Украине.