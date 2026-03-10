Американская корпорация Google запатентовала в России свое название

Американская корпорация Google 10 марта зарегистрировала свое название в Роспатенте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Отмечается, что права на бренд будут закреплены за организацией до ноября 2034 года.

В Rusprofile рассказали, что действие товарного знака распространяется на различные виды программного обеспечения, а также на образовательные услуги в области информационных технологий и искусственного интеллекта.

По данным сервиса, компания Google ушла из России в 2022 году. Российское юрлицо «Гугл» с июля 2022 года находится в процессе банкротства.

Ранее стало известно, что японская корпорация Toyota 6 марта зарегистрировала в Роспатенте бренд Avensis.

