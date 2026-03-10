Иранские военные предложили странам сделку для прохода Ормузского пролива

SabrenNews: Иран откроет Ормузский пролив тем, кто вышлет послов США и Израиля

Иранские военные предложили любой европейской или арабской стране сделку для прохода Ормузского пролива. Так, пролив будет открыт для тех, кто вышлет послов США и Израиля, сообщает SabrenNews.

«Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня будет иметь полную свободу передвижения через Ормузский пролив», — заявил источник издания.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке грузовые суда не могут пройти через Ормузский пролив, по которому обычно перевозят примерно 20 процентов общемирового СПГ. Кроме того, ближневосточный конфликт привел к резкому росту цен на газ.