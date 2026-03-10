Изрешеченный осколками российский боец очнулся в морге во время обмывания тела

Раненый боец СВО Лис очнулся в морге во время обмывания тела

Военнослужащий из Краснодарского края с позывным Лис после ранения в зоне специальной военной операции (СВО) очнулся в морге. Об этом боец рассказал в беседе с kp.ru.

По словам солдата, он и двое его сослуживцев Танцор и Шмель выполняли задачу по удержанию позиции в направлении села Нестерянка в Запорожской области. Однако до прибытия подкрепления военные попали под атаку минометов, артиллерии и дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате сброса с беспилотника Танцор получил серьезные травмы. На помощь к нему под обстрелом отправился Шмель. Выполнив перевязку, боец возвращался на предыдущую позицию, когда между ним и Лисом взорвалась мина. «Ему перебило стопу, а мне всю левую часть тела изрешетило осколками», — сообщил собеседник издания.

Несмотря на это, военнослужащие, еще несколько часов удерживали вверенную им точку, но в какой-то момент Лис, потерявший много крови, упал без чувств, а очнулся уже в морге.

Открываю глаза и понимаю: лежу на холодном металлическом столе. Рядом женщина со шлангом поливает меня водой. Наверное, обмывала: я был весь в грязи и крови. Как только заметила, что я пришел в себя, закричала, стала звать врача. А я снова отключился. участник СВО с позывным Лис

Вновь в сознание Лис пришел только через четыре дня, будучи подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам бойца, все это время он слышал, что происходит вокруг, но не мог пошевелиться или открыть глаза. Как выяснилось, Шмель не пережил ранения. У Лиса пульс также не прощупывался, поэтому их обоих отправили в морг. В свою очередь, родные собеседника kp.ru оплакивали его и уже начали готовиться к похоронам.

