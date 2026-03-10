Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:56, 10 марта 2026Интернет и СМИ

К продюсеру «Ласкового мая» подали новый иск

РИА Новости: Блогер Михеев подал иск о защите чести к продюсеру Разину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Блогер Евгений Михеев подал новый иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к музыкальному продюсеру Андрею Разину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Уточняется, что иск поступил в январе. Суть претензий Михеева не уточняется. Рассмотрение по существу назначено на 12 марта.

Ранее продюсера группы «Ласковый май», которого до этого заочно арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено в 2021 году. По версии следствия, Разин незаконно присваивал денежные средства, которые должны были выплачиваться поэту Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за исполнение песен. Ущерб по делу оценивается примерно в 500 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Испания раскритиковала Мерца за молчание перед Трампом

    Российский «Рой» в зоне СВО «повыжигал» противника из укреплений

    Названо количество снимающих квартиры для свиданий россиян

    61-летняя женщина раскрыла причины расставания с любовником младше нее на 35 лет

    Россиянин выпал из окна на припаркованное авто и выжил

    Тревел-блогерша описала отношение китаянок к мужчинам из России фразой «особая категория»

    В Раду подали закон о координационном штабе по координационным штабам

    Раскрыта скоординированная стратегия Ирана в войне с США

    Разница между самой высокой и низкой зарплатой в России оказалась внушительной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok