18:42, 10 марта 2026

Лисовец посоветовал россиянкам носить наряды в стиле 80-х

Стилист Лисовец заявил о популярности нарядов с объемными плечами в стиле 80-х
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Российский стилист Владислав Лисовец посоветовал россиянкам носить наряды в стиле 1980-х годов. Публикация появилась на его официальном сайте.

В настоящее время популярными вновь оказались вещи с объемными плечами, заявил эксперт. При этом главным трендом он назвал указанные предметы гардероба с зауженной талией.

«Разновидностью силуэта являются такие же ярко выраженные, но круглые плечи и рукава. [Они] хорошо сочетаются с узким низом, зрительно еще больше раздвигая плечи на контрасте», — добавил специалист.

В ноябре 2025 года сообщалось, что «свитер дальнобойщика» из 80-х вновь стал трендом.

