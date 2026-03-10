Реклама

19:51, 10 марта 2026Из жизни

Мужчина разнес китайский ресторан лопатой в надежде остановить новую эпидемию

В США мужчина разнес китайский ресторан, чтобы остановить новую эпидемию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Brian Blanco / Getty Images

В США полиция задержала мужчину, после того как он ворвался в китайский ресторан и устроил там погром. Об этом сообщает Us Weekly.

Инцидент произошел в заведении Pearl’s Chinese в городе Орландо, штат Флорида. 43-летний Ричард Джарвис сначала попытался проникнуть в ресторан через черный ход, угрожая убить всех внутри, а затем ворвался через главный вход и направился прямо на кухню. Там мужчина разнес часть оборудования и испортил продукты, используя в качестве орудия лопату. Владелец ресторана попытался остановить погромщика, но тот ударил его лопатой по спине, пригрозив расправой за попытку бегства.

Задержанный объяснил свои действия заботой о человечестве: по его словам, он пытался предотвратить новую эпидемию коронавируса, поскольку, по его мнению, все китайские рестораны собираются выпустить новый штамм COVID 6 июля. Он также назвал себя пророком и заявил, что пытался спасти всех. Джарвису предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, незаконном проникновении с оружием и умышленной порче имущества.

Ранее в Нагчу, Китай, голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео. Владелец ресторана по фамилии Ли рассказал, что взлом его заведения произошел, когда он был в другом городе.

