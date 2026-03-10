Реклама

На Украине предрекли появление сотен «Рубиконов» в составе ВС России

Алевтина Запольская
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут создать сотни подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на основе Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». С такой оценкой выступил начальник штаба батальона бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж» Дмитрий Пульмановский в разговоре с изданием «Украинская правда» («УП»).

«Россияне сейчас пошли не в развитие "Рубикона", а в масштабирование его опыта. (...) Они создают под это целую инфраструктуру, командование. После чего развернут сотни таких "Рубиконов" по всей территории России», — предположил украинский офицер.

По мнению «УП», в течение весны-лета 2026 года ВС России смогут масштабировать опыт «Рубикона» на другие подразделения БПЛА, что повлияет на качество ударов по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвижение российских военных на фронте. Издание также отметило отсутствие аналогичного подразделения в составе украинской армии.

«Когда "Рубикон" только заходил на фронт, он начинал с ударов по украинской логистике. (...) Теперь "Рубикон" выбивает практически все», — подчеркнули журналисты.

Ранее генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс назвал «Рубикон» важным военным преимуществом России. По его словам, это «фундаментально новая командная структура, созданная для развертывания автономных систем в больших масштабах и с высокой скоростью».

