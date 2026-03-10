Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 10 марта 2026Экономика

На Украине решили продать титановые рудники попавшего под санкции бизнесмена

Свириденко: Киев продаст три титановых рудника бизнесмена Дмитрия Фирташа
Вячеслав Агапов

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Киев решил продать титановые рудники попавшего под санкции бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам представителя властей, правительство ждет от бизнесов инициативы для получения права пользования этими недрами через открытые аукционы.

«Специальные разрешения на использование Малышевского месторождения в Днепропетровской области, а также месторождений Валко-Гацковское и Междуреченское в Житомирской области прекращены с учетом примененных санкций к конечному бенефициарному владельцу Дмитрию Фирташу», — заявила она.

Санкции против бизнесмена и его жены были введены 2 февраля 2026 года. В материалах британских властей говорится об участии бизнесмена в подкупе государственных лиц для получения лицензий на добычу ископаемых и в присвоении имущества газотранспортной сети Украины.

В 2024 году кабмин Украины принял решение о продаже двух предприятий, которые якобы принадлежали российским бизнесменам. Включены в список объектов крупной приватизации госсобственности доли размером 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Аэрок».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Мать двоих детей села за скутер на Бали и переломала кости в аварии

    Доктор Мясников назвал способ сделать картошку полезнее

    Нецензурно обругавшая зрителей теннисистка Андреева оценила свое поведение

    Погода в одном городе России побила более чем 100-летний рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok