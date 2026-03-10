На Украине решили продать титановые рудники попавшего под санкции бизнесмена

Свириденко: Киев продаст три титановых рудника бизнесмена Дмитрия Фирташа

Киев решил продать титановые рудники попавшего под санкции бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По словам представителя властей, правительство ждет от бизнесов инициативы для получения права пользования этими недрами через открытые аукционы.

«Специальные разрешения на использование Малышевского месторождения в Днепропетровской области, а также месторождений Валко-Гацковское и Междуреченское в Житомирской области прекращены с учетом примененных санкций к конечному бенефициарному владельцу Дмитрию Фирташу», — заявила она.

Санкции против бизнесмена и его жены были введены 2 февраля 2026 года. В материалах британских властей говорится об участии бизнесмена в подкупе государственных лиц для получения лицензий на добычу ископаемых и в присвоении имущества газотранспортной сети Украины.

В 2024 году кабмин Украины принял решение о продаже двух предприятий, которые якобы принадлежали российским бизнесменам. Включены в список объектов крупной приватизации госсобственности доли размером 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Аэрок».