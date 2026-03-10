Реклама

На Западе испугались последствий войны с Ираном для Украины

Foglio: Украина может остаться без западного оружия из-за войны США с Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина может лишиться западного потока оружия, если война США с Ираном затянется. Об этом пишет издание Foglio.

Утверждается, что у Европы может не хватить ресурсов и политической воли на то, чтобы вести две затяжные войны. Решения администрации президента США Дональда Трампа будут иметь серьезные последствия для Украины, которая может оказаться «на вторых ролях».

«Сам [президент Украины Владимир] Зеленский признал, что Киев рискует остаться с недостаточным количеством ракет. Поток оружия, которое Европа продолжает покупать у США для отправки Киеву, может прекратиться», — указано в статье.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник заявил, что конфликт США и Израиля в Иране существенно влияет на финансовые и военные возможности Украины и Европы, поэтому в переговорах по урегулированию в ближайшее время возможен прогресс.

