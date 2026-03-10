На Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину

Журналист Христофору связал звонок Трампа Путину с плачевным положением

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X высказал мнение, что президент США Дональд Трамп связался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным из-за трудностей, возникших после удара по Иран.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде», — написал Христофору.

По мнению журналиста, глава Белый дом мог обратиться за поддержкой на фоне неудачного для США удара по Иран.

Ранее Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Разговор длился около часа, добавил помощник президента Юрий Ушаков. Путин и Трамп давно не разговаривали по телефону.