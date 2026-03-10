Найден простой способ усилить внимание и работу мозга

BR: Регулярные тренировки усиливают активность работы мозга

Регулярные тренировки могут усиливать положительное влияние физической активности на работу мозга. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Research (BR).

В эксперименте участвовали 30 малотренированных взрослых, которые в течение 12 недель три раза в неделю занимались велотренировками. Ученые измеряли их уровень физической подготовки и анализировали изменения в мозге, а также уровень белка BDNF — вещества, которое помогает формироваться новым нейронам и связям между клетками мозга.

Оказалось, что по мере улучшения физической формы мозг участников начинал сильнее реагировать на физическую нагрузку. После тренировки у них выделялось больше BDNF, чем до начала программы. Этот белок связан с процессами обучения, концентрации и поддержанием здоровья нервных клеток.

Изменения также наблюдались в префронтальной коре мозга — области, которая отвечает за внимание, контроль эмоций и принятие решений. В тестах участники показывали признаки более эффективной работы этих функций. По словам ученых, результаты показывают, что чем лучше физическая форма человека, тем сильнее даже короткая тренировка может улучшать внимание и работу мозга.

