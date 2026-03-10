Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:12, 10 марта 2026Наука и техника

Найден простой способ усилить внимание и работу мозга

BR: Регулярные тренировки усиливают активность работы мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Регулярные тренировки могут усиливать положительное влияние физической активности на работу мозга. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Research (BR).

В эксперименте участвовали 30 малотренированных взрослых, которые в течение 12 недель три раза в неделю занимались велотренировками. Ученые измеряли их уровень физической подготовки и анализировали изменения в мозге, а также уровень белка BDNF — вещества, которое помогает формироваться новым нейронам и связям между клетками мозга.

Материалы по теме:
Зумба: что это за фитнес? Польза танца для похудения, противопоказания и советы
Зумба: что это за фитнес?Польза танца для похудения, противопоказания и советы
8 июня 2024
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой: на пресс, ягодицы и спину
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой:на пресс, ягодицы и спину
31 октября 2023

Оказалось, что по мере улучшения физической формы мозг участников начинал сильнее реагировать на физическую нагрузку. После тренировки у них выделялось больше BDNF, чем до начала программы. Этот белок связан с процессами обучения, концентрации и поддержанием здоровья нервных клеток.

Изменения также наблюдались в префронтальной коре мозга — области, которая отвечает за внимание, контроль эмоций и принятие решений. В тестах участники показывали признаки более эффективной работы этих функций. По словам ученых, результаты показывают, что чем лучше физическая форма человека, тем сильнее даже короткая тренировка может улучшать внимание и работу мозга.

Ранее стало известно, что биоактивные компоненты шафрана улучшают настроение, воздействуя на мозг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

    Внучку Трампа раскритиковали из-за видео шопинга с Секретной службой США

    Раскрыты замедляющие Windows 11 функции

    Москвичам назвали сроки прихода новой волны холодов

    В Европе потребовали от США соблюдать потолок цен на российскую нефть

    Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

    Управлявшему Су-35 летчику ВКС России вручили редкий подарок

    Лепс рассказал о миллионных тратах на жилье

    Украинской журналистке дали срок за нападение на российского посла в европейской стране

    Мать двоих детей села за скутер на Бали и переломала кости в аварии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok