Назван возможный сценарий нового конфликта с Израилем после Ирана

Политолог Леви: Израиль начнет борьбу с Турцией за сферы влияния

Израиль готовится к противостоянию с Турцией и после конфликта с Ираном и рассматривает несколько вариантов военного и политического противостояния. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

Израиль и Турция готовятся к новой реальности, где полно враждебности и новых конфликтов Даниэль Леви политолог

Эксперт указал, что Анкара и Тель-Авив могут начать активную борьбу за передел сфер влияния на Ближнем Востоке и в Средиземном море. По его мнению, обе державы не готовы к уступкам, что может эскалировать напряженность.

«Даже если кажется, что накал страстей снижается, мы движемся к столкновению. Пока следует ожидать, что каждая сторона займет позиции на различных территориях, чтобы не оказаться геополитически окруженной или ослабленной», — отметил собеседник.

В качестве примера Леви напомнил о ситуации в Сирии, где в прошлом году Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вмешалась в конфликт Дамаска с друзами на юге страны и установила свою буферную зону, а Турция помогла подавить сепаратистские движения курдов на северо-западе арабской республики. По его словам, если Турция и Израиль смогут избежать прямого боестолкновения, то они будут использовать похожие методы, пытаясь окружить друг друга.

Ранее президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что европейские и азиатские страны могут столкнуться с серьезными последствиями из-за продолжающихся атак Израиля и США по Тегерану. При этом 2 марта бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о «растущей угрозе» со стороны Анкары и назвал Турцию «новым Ираном».