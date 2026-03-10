Реклама

15:02, 10 марта 2026Спорт

Названа дата чемпионского боя сына Кости Цзю

Боксер Тим Цзю проведет бой 5 апреля в Вуллонгонге против албанца Дениса Нуржи
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Тим Цзю

Тим Цзю. Фото: Brendon Thorne / Getty Images

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим Цзю проведет следующий бой 5 апреля в австралийском Вуллонгонге против албанца Дениса Нуржи. Об этом сообщается на сайте промоутерской компании No Limit Boxing.

На кону поединка будет стоять вакантный региональный чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) — WBO International в среднем весе.

В своем последнем поединке 31-летний Цзю в декабре победил американца Энтони Веласкеса единогласным решением судей. Для Цзю этот бой был первым после поражения от американца Себастьяна Фундоры, которое случилось в июле этого года. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), их сохранил представитель США.

Тим Цзю одержал 26-ю победу в карьере, в его активе также три поражения.

