Сын Цзю одержал победу в первом бою после поражения в чемпионском поединке

Тим Цзю одержал победу в первом бою после поражения в чемпионском поединке

Австралийский боксер Тим Цзю, сын российского боксера Кости Цзю, победил американца Энтони Веласкеса в рамках вечера бокса в Сиднее. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 17 декабря, и продлилась все десять раундов. Цзю доминировал на протяжении всего поединка, судьи отдали ему победу единогласным решением.

Для Цзю этот бой был первым после поражения от американца Себастьяна Фундоры, которое случилось в июле этого года. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), их сохранил представитель США.

Тим Цзю одержал 26-ю победу в карьере, в его активе также три поражения. Веласкес потерпел первое поражение в 19 боях на профессиональном ринге.