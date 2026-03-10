Реклама

13:45, 10 марта 2026Бывший СССР

Названа главная цель российских войск в Сумской области

Матюшин: ВС РФ в Сумской области отвлекают ВСУ с более важного участка фронта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrey Mozgovoy/ Reuters

Ситуация в Сумской области складывается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не лучшим образом — ВС России начали расширять зону контроля, а у Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы этому помешать. Об этом высказался подполковник Олег Шаландин в беседе с «Царьградом».

По его словам, ВСУ и главнокомандующий Александр Сырский имеют очень серьезные проблемы с комплектованием личного состава. Он вынужден «уже даже не резервы туда посылать, а делать маневр частями и соединениями», пояснил эксперт. Цель России между тем — создать буферную зону безопасности между своими приграничными регионами и украинскими территориями.

В свою очередь, офицер Донецкой народной республики в запасе Александр Матюшин отметил, что в Сумской области идут преимущественно позиционные бои. Российская армия в Сумской области выполняет второстепенную задачу, считает он. Цель — не только создать зону безопасности, но и отвлечь часть украинских сил с более важного участка фронта. Так что ВСУ приходится перебрасывать на это направление полноценные боевые подразделения, ослабляя защиту в Донбассе и Запорожье.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ тонут в собственных окопах на передовой в Сумской области из-за того, что не подготовили позиции к весне. В таких условиях они не могут находиться на позициях больше суток, им приходится отходить к более подготовленным местам для обогрева.

Также стало известно, что украинское командование перебросило под Сумы иностранных наемников и бойцов группы 140-го центра спецназа.

