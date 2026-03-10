Реклама

18:20, 10 марта 2026МирЭксклюзив

Названа неожиданная причина атаки Трампом Ирана

Политолог Леви: Трамп пытается иранским конфликтом надавить на Китай
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

Президент США Дональд Трамп пытается боевыми действиями против Ирана надавить на Китай, однако эта стратегия полна недостатков. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал британский политолог, бывший советник израильского правительства и президент проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«Конфликт происходит на фоне широкой геополитической перезагрузки. Это попытка США восстановить свое превосходство над Китаем (...) Поэтому регион Западной Азии и морские пути вокруг Ирана имеют глобальное значение, так же, как Трамп ранее говорил о Гренландии или Панаме», — указал исследователь.

Леви также обратил внимание, что Китай успешно сдерживает давление США за счет успехов в технологиях, добыче критически важных ископаемых и торговой войны. По его словам, иранский конфликт стал частью в этой цепочке противостояния.

Всю эту политику проводит президент, неспособный последовательно реализовывать свои цели. Трамп также находится в окружении невпечатляющей команды, не умеющей стратегически мыслить

Даниэль Левибританский политолог, президент проекта «США — Ближний Восток»

3 марта агентство Bloomberg со ссылкой на представителей нефтегазовой отрасли Китая заявило о давлении Пекина на Тегеран с целью сохранить транзит углеводородов через Ормузский пролив. При этом эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Иван Бубнов отметил в беседе с «Лентой.ру», что Исламская Республика будет добиваться своих задач, вне зависимости от давления КНР.

