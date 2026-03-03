«Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

Политолог Бубнов: Иран будет добиваться целей независимо от давления Китая

Иран будет добиваться своих целей в конфликте с США и Израилем независимо от давления Китайской народной республики (КНР), направленного на получение гарантий экспорта нефти через Ормузский пролив и скорейшее урегулирование противостояния. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества Иван Бубнов.

Для властей Ирана, находящихся в ситуации экзистенциальной угрозы, вопросы экономической выгоды отодвигаются на третий план, что снижает и без того слабое влияние Китая Иван Бубнов эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

3 марта издание Bloomberg со ссылкой на представителей нефтегазовой отрасли Китая заявило о давлении Пекина на Иран с целью сохранить транзит углеводородов через Ормузский пролив. Как утверждают собеседники, позиция по перевозкам нефти и газа из стран Персидского залива является «самым прямым» требованием Пекина к сторонам конфликта на Ближнем Востоке.

Ормузский пролив играет важную роль в нефтяной отрасли: по данному маршруту осуществляется около 20 процентов мирового транзита нефти. Перекрытие пролива Тегераном напрямую повлияет на цены на углеводороды и скажется не только на поставщиках нефти, но и на состоянии китайской экономики. Китай является важнейшим экономическим партнером Ирана и покупает 90 процентов экспортируемой из исламской республики сырой нефти, а в 2021 году стороны заключили Договор о всестороннем сотрудничестве сроком на 25 лет, предполагающий сотрудничество между странами в двадцати различных областях, в том числе в области экономики, политики и культуры, а также в сфере военного сотрудничества и развития оборонной промышленности.

Как Китай реагирует на конфликт на Ближнем Востоке?

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай «глубоко обеспокоен тем, что распространение боевых действий затронуло другие страны региона». Дипломат подчеркнула, что Пекин не был заранее проинформирован об операции США, и призвала стороны противостояния прекратить боевые действия.

Представитель МИД КНР также указала на неоднократные заявления Тегерана об отсутствии у него намерений разрабатывать ядерное оружие, а также на переговоры с США по сохранению иранской ядерной программы. Она назвала нарушением международного права удары США и Израиля по исламской республике во время переговорного процесса.

Однако, по заявлениям источников Bloomberg, несмотря на осторожные публичные заявления о конфликте Ирана с Израилем и США, в рамках неформальных переговоров Пекин давит на иранских чиновников и требует от них гарантий отказа от ударов по танкерам с нефтью и сжиженным природным газом. Представители КНР также заявили о необходимости моратория по объектам нефтегазовой отрасли арабских стран Персидского залива, в частности, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По меньшей мере четыре танкера были повреждены в результате ударов Ирана по портам Омана, ОАЭ и Бахрейна.

Как подчеркнул Иван Бубнов, Китай никогда не выступал союзником или стратегическим партнером Ирана за пределами торговых отношений: напротив, Пекин, в частности, поддерживал переговоры по ограничению возможностей исламской республики по созданию ядерного оружия. По мнению эксперта, это позволяет руководству КНР придерживаться собственных экономических интересов и требовать от Тегерана отказа от ударов по танкерам и объектам нефтегазовой отрасли.

Ответные действия Ирана в виде ударов по нефтяной инфраструктуре и угроз транспортным потокам тревожат китайскую сторону не меньше, чем ракетные атаки США и Израиля Иван Бубнов эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

С чем связана позиция Пекина?

Как отмечает Bloomberg, Китай является одной из наиболее уязвимых для последствий конфликта на Ближнем Востоке стран — почти половина импорта сырой нефти КНР в декабре 2025 года проходила через Ормузский пролив. Возобновление противостояние между Ираном и Израилем станет существенным риском для китайской экономики: цена фьючерса на нефть марки Dubai Crude уже превысила 76 долларов за баррель, а тарифы на грузоперевозки в регионе выросли вдвое.

13,4% импорта нефти Китаем по морю в 2025 году пришлось на Иран. По оценке Kpler, Пекин покупал у Тегерана 1,38 миллиона баррелей в день

По оценке Bloomberg, Китай сможет справиться с дефицитом нефти из Ирана за счет импорта из России, а также приобретения хранящихся в море партий. Один из собеседников агентства заявил, что не видит проблем с поставками в течение всего марта

Иван Бубнов отметил, что в общей сложности на Ближний Восток приходится почти половина нефтяного импорта в Китай. Он подчеркнул, что остановки переработки и транспортировки углеводородов из стран Залива станут болезненным ударом для промышленности КНР, несмотря на накопленные запасы и поставки из других регионов.

Сдержанная риторика Китая продиктована вопросами собственной энергетической безопасности Иван Бубнов эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Иран неоднократно перекрывал транзит через Ормузский пролив

В ходе предыдущего обострения конфликта между Ираном и Израилем 22 июня 2025 года Исламский консультативный совет (меджлис, парламент) Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива. При этом парламентарий Эсмаил Коусари подчеркнул, что окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности страны.

Вечером 28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана отдал приказ перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. Сразу же после заявления почти 200 танкеров скопились в Персидском заливе у входа в пролив. Позднее бригадный генерал КСИР Эбрахим Джабари выступил с угрозой сжигать любые суда в проливе, добавив, что Тегеран не позволит «ни одной капле нефти» покинуть регион.

На 81% упал объем судоходства в Ормузском проливе с 22 февраля по 1 марта, по данным Lloyd's List

В ночь на 3 марта Центральное командование США (CENTCOM) опровергло в комментарии Fox News заявление КСИР о блокировании пролива. «Иран не патрулирует пролив, и пока нет никаких признаков минирования», — заявила журналист телеканала.

Проход кораблей через Ормузский пролив, ключевой транспортный путь для поставок нефти, практически остановлен, около 150 судов сейчас встали на якорь Иван Бубнов эксперт Центра международного взаимодействия и сотрудничества

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Какие шаги предпримет Китай?

Как заявил Reuters высокопоставленный американский чиновник, Белый дом не ожидает существенной поддержки Ирана Китаем в противостоянии с США. По мнению опрошенных агентством экспертов, Пекин позволит США взять на себя ответственность за любое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке и в краткосрочной перспективе усилит свои позиции.

Непосредственные участники конфликта сами заваривают себе кашу и расхлебывают ее Чжа Даоцзюн эксперт по энергетической безопасности Пекинского университета

По мнению Reuters, обострение конфликта между Ираном и Израилем поставило председателя КНР Си Цзиньпина в неловкое положение перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом. «Си Цзиньпину предстоит столкнуться с непростой задачей: либо чествовать Трампа на мировой арене, либо отказаться от участия в запланированной в период с 31 марта по 2 апреля встрече», — подчеркнули журналисты.

По мнению Ивана Бубнова, позиция Китая по конфликту на Ближнем Востоке может позволить Пекину стать посредником в урегулировании конфликта. Эксперт отметил, что после ответных ударов Ирана по арабским странам 28 февраля министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул необходимость для Тегерана учитывать интересы соседей и не подвергать их атакам.