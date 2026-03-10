Названа цена обновленного седана Aurus

Mash: Стартовая цена рестайлингового Aurus превысит 55 миллионов рублей

Стоимость обновленного седана Aurus увеличится на 10 миллионов рублей, а его дебют на рынке состоится не ранее 2027 года, пишет Telegram-канал Mash. По информации источника, значительное удорожание связано с модернизацией платформы машины.

В настоящее время сборка люксовых моделей на площадке в особой экономической зоне «Алабуга» приостановлена. Это вызвано подготовкой к выпуску рестайлинговых версий. В планах разработчиков — обновление кузова и оснащение автомобиля более современными компонентами.

Основные изменения затронут внешность машины. Специалисты обещают установку передовых светотехнических приборов и применение в интерьере технологий будущего поколения. Не исключены точечные доработки силового агрегата и бортовой электроники.

Выход обновленных автомобилей запланирован на 2027 год. Стартовая цена машины при этом будет составлять от 55 до 58 миллионов рублей. В настоящее время автомобиль можно приобрести примерно за 48 миллионов.

До запуска рестайлинговой версии предприятие продолжит собирать машины, но исключительно под индивидуальные заказы клиентов. Ожидание в очереди в среднем составит около шести месяцев. Исключением станут автомобили с кузовом образца 2025 года — срок их изготовления не превысит четырех месяцев.

