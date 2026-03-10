Названы самые популярные постные блюда

ОК: Самыми популярными постными блюдами оказались овощные салаты и винегрет

«Одноклассники» (ОК) провели исследование и выяснили, какие блюда из постного меню пользуются наибольшей популярностью среди пользователей сети. Опрос показал, что 21 процент респондентов отдают предпочтение овощным салатам и винегрету. Эти и другие данные приводятся в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что 18 процентов россиян любят во время поста есть каши и блюда из круп, еще 17 процентов — супы и блюда из картофеля.

При этом всего 9 процентов опрошенных соблюдают пост строго, еще 15 процентов — частично, а 30 процентов — пробуют периодически придерживаться ограничений. Из рациона чаще всего исключают мясо и колбасы (28 процентов), а также сладкое или выпечку (24 процента). Лишь 14 процентов тех, кто ограничивает рацион, стараются отказаться сразу от всех перечисленных категорий продуктов.

Среди главных критериев постного меню большинство россиян (43 процента) назвали пользу и «легкость» для организма. Еще 18 процентов отметили вкус и разнообразие, 17 процентов указали на важность низкой цены, а 13 процентов — на быстроту и простоту в приготовлении.

Идеи и рецепты постных блюд россияне чаще всего ищут в социальных сетях, у друзей и родных, а также на кулинарных сайтах. Самым удобным форматом рецептов в интернете участники опроса назвали пошаговые текстовые рецепты с фото (38 процентов) и видеорецепты (30 процентов).

Ранее гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Елена Грек перечислила россиянам оптимальные продукты для постного меню.