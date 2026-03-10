Очевидцы рассказали о первых минутах после ракетного удара ВСУ по Брянску

Жители Брянска рассказали о первых минутах после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их слова приводит РИА Новости.

«Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось», — сообщила Виктория.

Очевидец Сергей заявил, что возвращался с работы, когда услышал взрыв. В момент взрыва мужчина стоял в арке дома, и, по его словам, взрыв был такой силы, что затряслись стены. После этого он увидел дым.

Вечером во вторник, 10 марта, ВСУ нанесли удар по Брянску. По данным Telegram-канала Mash и ряда других изданий, атака на город велась британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.