21:39, 10 марта 2026Россия

Очевидцы рассказали о первых минутах после ракетного удара ВСУ по Брянску

РИА Новости: Жители Брянска сообщили, что после удара ВСУ тряслись стены зданий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash

Жители Брянска рассказали о первых минутах после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их слова приводит РИА Новости.

«Заходила в подъезд дома и услышала свист. Потом грохот, все тряслось», — сообщила Виктория.

Очевидец Сергей заявил, что возвращался с работы, когда услышал взрыв. В момент взрыва мужчина стоял в арке дома, и, по его словам, взрыв был такой силы, что затряслись стены. После этого он увидел дым.

Вечером во вторник, 10 марта, ВСУ нанесли удар по Брянску. По данным Telegram-канала Mash и ряда других изданий, атака на город велась британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow.

