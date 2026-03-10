Реклама

23:23, 10 марта 2026

Переживший кому мужчина рассказал о встрече с Иисусом


Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Patrick Fore / Unsplash

Житель Великобритании Гейб Пуаро провел 18 дней в коме и рассказал, что встретил Иисуса Христа. Об этом сообщает издание Mirror.

Пуаро попал в больницу после того, как упал головой на тротуар со скейтборда на скорости примерно 50 километров в час. Он получил тяжелые травмы, однако выжил и полностью выздоровел.

Мужчина рассказал, что пока находился в коме, он побывал в «прекрасном городе» и видел Иисуса Христа. Он также наблюдал, как молитвы о его здоровье наполняли золотую чашу, а затем превратились в мост, благодаря которому он вернулся в этот мир.

«Бог рад нашим молитвам. Он плачет вместе с нами и радуется вместе с нами одновременно», — поведал Пуаро.

Ранее женщина по имени Пеги Робинсон пережила околосмертный опыт во время беременности и рассказала об увиденном. Ей казалось, что она движется в космосе, пока она не увидела перед собой белую комнату.

