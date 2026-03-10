Реклама

Покинувший Россию комик рассказал о гражданстве дочери

Комик Дмитрий Романов заявил, что у его дочери португальское гражданство
Кадр: Дмитрий Романов / YouTube 

Бывший участник юмористического шоу Stand Up на канале ТНТ Дмитрий Романов, покинувший Россию и живущий в Европе, рассказал о гражданстве дочери. Публикацию на эту тему стендап-комик разместил в Telegram.

Юморист заявил, что его дочь — гражданка Португалии. «[Она] ходит в садик в Португалии. И с детства говорит на двух языках — русском и португальском», — написал он и добавил, что считает иностранный язык недооцененной инвестицией в будущее ребенка.

По словам Романова, сам он в совершенстве знает русский и украинский языки, на среднем уровне — английский язык, а испанский и немецкий языки — на начальном уровне. «Я хочу в будущем спокойно общаться на любом из этих языков», — отметил комик.

Ранее Романов рассказал о медицине в Европе. Юморист заявил, что медицинская страховка на семью обходится ему примерно в 215 евро (порядка 19 тысяч рублей) в месяц.

