14:52, 10 марта 2026

Полковник высказался о новом уровне конфликта Ирана с США и Израилем

Полковник Кошкин: Иран готов к продолжительному конфликту с Израилем и США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары Ирана по американским базам, которые наносят достаточно существенный ущерб, можно расценивать как новый уровень конфликта, в рамках которого страна демонстрирует готовность к продолжительному противостоянию, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Иран системно наносит удары возмездия. Это говорит нам о том, что после 12-дневной войны летом прошлого года Иран готовился к ударам США и Израиля. Теперь он наносит ущерб как по американским базам, которые дислоцируются в других государствах, так и по территории Израиля», — сказал Кошкин.

Ущерб от ударов Ирана он оценил как достаточно существенный. Так, по его словам, стоимость уничтоженной в Катаре радиолокационной станции раннего предупреждения можно оценить в миллиард долларов, а для ее восстановления может потребоваться 8-10 лет.

«Мы видим, что Иран готов к продолжительному противостоянию. И его абсолютно не пугают возможности проведения сухопутной операции. Страна не собирается сдаваться», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Иран в развитии конфликта на Ближнем Востоке намерен применять ракеты, боевая часть которых превышает одну тонну. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

