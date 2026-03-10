Реклама

Умер раскрывший систему прослушки в Белом доме помощник Никсона

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Courtesy FAA / Reuters

Умер один из помощников 37-го президента США Ричарда Никсона Александр Баттерфилд, сообщивший Конгрессу о системе прослушки в Белом доме. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Политику было 99 лет. По данным издания, Баттерфилд скончался в понедельник у себя дома в районе Ла-Хойя в Сан-Диего.

В июле 1973 года один из помощников Никсона Александр Баттерфилд, давая показания сенатскому комитету, сообщил, что Овальный кабинет и другие помещения, в которых президент Никсон общался со своими подчиненными, прослушивались. Эти записи обещали стать главной уликой в расследовании Уотергейта, поскольку позволили бы установить, насколько хорошо президент и его ближайшее окружение были осведомлены о незаконных действиях своих подчиненных.

Ранее внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод сообщила, что регулярное эхо, а также другие посторонние звуки, такие как щелчки, отдаленные голоса и статические помехи в телефоне может быть признаком слежки.

