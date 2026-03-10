Реклама

Раскрыто поручение Зеленского ГУР по российскому оборонному производству

Алевтина Запольская
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Главному управлению разведки (ГУР) «работать активнее» в отношении оборонного производства России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поручил разведке работать активнее в отношении русского военного производства (...) Несмотря на геополитические вызовы в мире», — заявил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по беспилотным летательным аппаратам для защиты американских военных баз в Иордании. По его словам, США обратились за помощью к Киеву в четверг, 5 марта, а украинские представители вылетели «уже на следующий день».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины должны сделать буферную зону на территории России. По его словам, он хотел бы ее видеть у Харьковской области.

