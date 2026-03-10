Реклама

Постсоветская страна отправила Ирану гуманитарную помощь

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Азербайджан по поручению президента республики Ильхама Алиева отправил Ирану три грузовые фуры гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал report.az.

«Гуманитарная помощь, направленная в Иран транспортными средствами Министерства чрезвычайных ситуаций, включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 килограммов чая и около 2 тонн медикаментов и аптечек», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно три грузовые фуры с флагом Азербайджана.

5 марта Минобороны и МИД Азербайджана заявили об атаке двух иранских дронов по территории страны. Сообщалось об ударах по аэропорту и школе в Нахичевани. Азербайджан обвинил Корпус стражей исламской революции в подготовке теракта. После этого израильский телеканал Kan сообщил о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану.

