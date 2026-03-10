Постсоветская страна отправила Ирану гуманитарную помощь

Азербайджан отправил Ирану гуманитарную помощь

Азербайджан по поручению президента республики Ильхама Алиева отправил Ирану три грузовые фуры гуманитарной помощи. Об этом сообщает портал report.az.

«Гуманитарная помощь, направленная в Иран транспортными средствами Министерства чрезвычайных ситуаций, включает 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 килограммов чая и около 2 тонн медикаментов и аптечек», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно три грузовые фуры с флагом Азербайджана.

5 марта Минобороны и МИД Азербайджана заявили об атаке двух иранских дронов по территории страны. Сообщалось об ударах по аэропорту и школе в Нахичевани. Азербайджан обвинил Корпус стражей исламской революции в подготовке теракта. После этого израильский телеканал Kan сообщил о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану.