Ценности
14:25, 10 марта 2026Ценности

Повзрослевшая «самая красивая девочка в мире» объявила о помолвке

Карина Черных
Фото: @thylaneblondeau

Повзрослевшая французская модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, объявила о помолвке. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя манекенщица поделилась кадрами с отдыха в Греции, где ей сделал предложение избранник — 28-летний французский актер и диджей Бен Атталь. Влюбленные обнимались и целовались, при этом девушка также продемонстрировала преподнесенное ей золотое кольцо с крупным прозрачным камнем.

«Я сказала "да" своему лучшему другу. За нашу вечную любовь!» — указала она в подписи.

Атталь — сын актера и режиссера Ивана Атталя и актрисы и певицы Шарлотты Генсбур и внук знаменитостей Джейн Биркин и Сержа Генсбура.

В свою очередь, Бландо родилась в семье телеведущей и модели Вероники Лубри и футболиста Патрика Блондо. Ее признали самой красивой девочкой в мире, когда ей исполнилось шесть лет. При этом в 2018 году, когда француженке было 17 лет, ее также назвали самой красивой в мире девушкой.

В марте двоюродная внучка поэта Иосифа Бродского, российская блогерша Мария Руткис вышла замуж и показала свадебные фото.

