Психопат расправился с двумя женщинами на туристической тропе в США и угнал их машину

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pagosa Springs Police Department / AP

Психопат расправился с двумя женщинами на туристической тропе в штате Юта (США) и угнал их машину. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По словам 22-летнего преступника Ивана Миллера, первой его жертвой стала местная пенсионерка. Все началось с того, что он сбил лося на трассе недалеко от национального парка Капитол-Риф и был вынужден продать свой грузовик эвакуаторной компании. После нескольких дней в мотеле Миллер переночевал в сарае на участке 86-летней Маргарет Олдройд, а затем проник в дом и расправился с женщиной. После совершенного психопат решил забрать автомобиль Buick, однако вскоре, согласно судебным документам, захотел другой.

Сообщается, что Миллер вернулся к национальному парку и бросил у начала тропы украденную машину. Там же он заметил двух туристок — 65-летнюю Линду Дьюи и 34-летнюю Натали Грейвс — на авто марки Subaru. В итоге он расправился с ними с помощью пистолета и ножа, сел в их автомобиль и скрылся с места преступления.

Преступника задержали 5 марта. Он рассказал полицейским, что не хотел такой судьбы для своих жертв, но якобы «сделал то, что должен был».

Ранее мужчина открыл огонь по трем туристам в городе возле Диснейленда в США. Их обнаружили бездыханными в квартире

