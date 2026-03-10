Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:56, 10 марта 2026Культура

Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура

Page Six: Николь Шерзингер согласилась вернуться в Pussycat Dolls ради тура
Андрей Шеньшаков

Фото: Mahmoud Kheir / Reuters

Участницы культовой группы нулевых Pussycat Dolls соберутся вместе ради мирового тура. Об этом сообщает американский таблоид Page Six.

По информации источника, былые проблемы, связанные с требованиями солистки коллектива Николь Шерзингер о повышенном гонораре, позади. А сама певица, как уточняется, «определенно вернулась» в состав Pussycat Dolls.

«Они пережили неприятный судебный процесс, отмену концерта из-за коронавируса и ренессанс карьеры солистки. Теперь они снова отправляются в турне после 16-летнего перерыва», — сообщил изданию источник.

Известно, что в прошлый раз, когда все исполнительницы собирались вместе, Шерзингер требовала выплаты в размере 75 процентов от выручки.

В 2023 году бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Кайя Джонс рассказала, что ее заставили сделать аборт, когда она являлась участницей коллектива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по Брянску британскими ракетами. Под обстрел попал завод, есть жертвы

    Российскую теннисистку дисквалифицировали почти на четыре года за договорные матчи

    Таксист домогался туристки и выгнал ее из машины со словами «так принято в Испании»

    Губернатор Брянской области обратился к местным жителям на фоне атаки ВСУ

    Зеленский назвал ударом по Украине возможное снятие санкций с России

    Названо возможное решение ЦБ по ключевой ставке в марте

    Раскрыты особенности iPhone 18 Pro

    Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура

    Волочкова ответила на скандальное высказывание Тимоти Шаламе о балете

    Известная российская блогерша в слезах пожаловалась на проблемы со здоровьем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok