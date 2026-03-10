Pussycat Dolls воссоединятся для мирового тура

Page Six: Николь Шерзингер согласилась вернуться в Pussycat Dolls ради тура

Участницы культовой группы нулевых Pussycat Dolls соберутся вместе ради мирового тура. Об этом сообщает американский таблоид Page Six.

По информации источника, былые проблемы, связанные с требованиями солистки коллектива Николь Шерзингер о повышенном гонораре, позади. А сама певица, как уточняется, «определенно вернулась» в состав Pussycat Dolls.

«Они пережили неприятный судебный процесс, отмену концерта из-за коронавируса и ренессанс карьеры солистки. Теперь они снова отправляются в турне после 16-летнего перерыва», — сообщил изданию источник.

Известно, что в прошлый раз, когда все исполнительницы собирались вместе, Шерзингер требовала выплаты в размере 75 процентов от выручки.

В 2023 году бывшая вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Кайя Джонс рассказала, что ее заставили сделать аборт, когда она являлась участницей коллектива.