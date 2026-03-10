Раскрыт план воров-«маркетплейсеров» по многомиллионному хищению из российского ПВЗ

В Петербурге полиция задержала похитителей товаров из ПВЗ на 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала двоих уроженцев одного из государств Закавказья, которые попытались обчистить два пункта выдачи заказов (ПВЗ) российского маркетплейса. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантов проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

По версии следствия, мужчины заранее спланировали преступление. Их целью стали два пункта выдачи заказов, расположенных в домах № 244 и № 284 по Московскому проспекту. Злоумышленники похитили товары на общую сумму около 14,6 миллиона рублей и погрузили добычу в автомобиль.

Однако довести план до конца им не удалось — подозреваемые были задержаны с поличным. Вся похищенная продукция находилась в их машине и впоследствии была изъята.

Ранее в Подмосковье задержали троих мужчин, совершивших дерзкое ограбление машины на парковке.