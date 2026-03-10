Раскрыт виновный в расправе над российским егерем

В КЧР задержан мужчина, убивший знакомого егеря из охотничьего ружья

В Карачаево-Черкесии задержан житель Курджиново, расправившийся над знакомым егерем при помощи охотничьего ружья. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, все произошло 7 марта в урочище Пцицар Урупского района республики. Фигурант дождался, когда его знакомый выйдет из машины и направится к нему — мужчины собирались встретиться из-за ранее возникших личных неприязненных отношений. В этот момент задержанный не менее трех раз выстрелил в оппонента. От полученных ран он не выжил.

