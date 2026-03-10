Раскрыто наладившее массовый поток мигрантов из Ближнего Востока в Россию ОПС

В Адыгее раскрыто ОПС, незаконно зарегистрировавшее 185 жителей Ближнего Востока

В Адыгее раскрыты четверо членов организованного преступного сообщества (ОПС), наладивших поток в страну более чем сотни мигрантов из Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным правоохранителей, руководителем ОПС являлся местный житель. В период с августа 2022 года по июль 2023 вместе с соучастниками он способствовал созданию условий для незаконного въезда в Россию 185 иностранцев. Злоумышленники оформляли фиктивные гостевые визы, в которых была указана заведомо ложная информация о принимающей стороне и месте пребывания иностранцев. Затем, по приезде в Россию получившие фиктивные документы не вставали на миграционный учет по месту пребывания.

В отношении руководителя ОПС возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»). Он объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. В отношении остальных фигурантов — по части 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с оперативниками столичного уголовного розыска раскрыла организаторов схемы легализации в России иностранцев из стран Латинской Америки с помощью поддельных документов.