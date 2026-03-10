Раскрыта позиция вице-президента США Вэнса по военному конфликту с Ираном

WSJ: Вэнс поддержал удары по Ирану, но обеспокоен вероятностью затяжной войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал нанесение ударов по Ирану, но выразил обеспокоенность возможным затяжным конфликтом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в момент начала операции Вэнс не находился вместе с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, а участвовал в обсуждении по видеосвязи. Чиновники Белого дома объяснили это мерами безопасности: лишние кортежи могли бы привлечь внимание и выдать подготовку к ударам.

Советники Вэнса также пояснили, что после начала операции вице-президент намеренно хранил молчание в течение двух дней, чтобы Трамп оставался «единственным уведомителем» от лица американской администрации по вопросам военных действий.

Ранее газета The Atlantic назвала унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса американскую операцию в Иране. Во время президентской кампании 2024 года политик обещал, что Америка не вступит в войну с Ираном. Теперь же, после того, как глава Белого дома Дональд Трамп развязал боевые действия на Ближнем востоке, заявления Вэнса «выглядят фарсом», отмечает издание.

Также журналисты обратили внимание, что обычно активный аккаунт Вэнса в соцсети X замолчал после начала бомбардировок Ирана. Также вице-президент США отсутствовал в момент, когда Трамп руководил первой атакой.