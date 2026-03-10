Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:01, 10 марта 2026Забота о себе

Раскрыты неожиданные факты о сексе после 70 лет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Человек может вести активную сексуальную жизнь, даже когда ему исполняется 70 или 80 лет, и получать больше удовольствия, чем в молодости. Об этом рассказала секс-просветитель и автор книги «Naked at Our Age» Джоан Прайс, ее слова цитирует газета The New York Times.

Прайс и ее партнеру, антропологу Маку Маршаллу по 82 года. Уже много лет они устраивают еженедельные свидания для секса. По словам Прайс, во время этих встреч, она получила самый интимный, динамичный и веселый сексуальный опыт в жизни.

Материалы по теме:
Мое тело — их дело Азбука любви и секса в современной литературе
Мое тело — их делоАзбука любви и секса в современной литературе
4 октября 2018
«Наш самый сексуальный орган — это мозг» Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
«Наш самый сексуальный орган — это мозг»Секс, любовь и химия: что заставляет человека влюбляться
20 сентября 2020

Писательница признала, что иногда ее тело и тело партнера дает сбой, но оба реагируют на это с юмором, а не с чувством обреченности. «Мы обнаружили, что доступные нам способы доставить друг другу удовольствие помогают быстрее и лучше справляться с возникающими в нашем возрасте проблемами со здоровьем», — рассказала Прайс.

Ранее сексолог Олеся Мелехина назвала неожиданную причину преждевременной эякуляции. По ее словам, проблема может объясняться неправильным дыханием во время полового акта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп собрался снять санкции с нефтяной отрасли некоторых стран. Как реагирует Россия на энергетический кризис?

    Раскрыты детали массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    Аргентинская банда попыталась продать новорожденного ребенка россиянки

    Раскрыт неожиданный фактор риска болезни Паркинсона

    В США указали на начавшуюся у Трампа панику

    Политическую обозревательницу и певицу закололи в собственном доме

    Женщину застали в уединении с двумя мужчинами и задержали за это

    Популярная супермодель снялась в откровенном нижнем белье для Victoria's Secret

    Раскрыты неожиданные факты о сексе после 70 лет

    Украинские чиновники воспользовались конфликтом ради избежания тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok