Раскрыты неожиданные факты о сексе после 70 лет

Человек может вести активную сексуальную жизнь, даже когда ему исполняется 70 или 80 лет, и получать больше удовольствия, чем в молодости. Об этом рассказала секс-просветитель и автор книги «Naked at Our Age» Джоан Прайс, ее слова цитирует газета The New York Times.

Прайс и ее партнеру, антропологу Маку Маршаллу по 82 года. Уже много лет они устраивают еженедельные свидания для секса. По словам Прайс, во время этих встреч, она получила самый интимный, динамичный и веселый сексуальный опыт в жизни.

Писательница признала, что иногда ее тело и тело партнера дает сбой, но оба реагируют на это с юмором, а не с чувством обреченности. «Мы обнаружили, что доступные нам способы доставить друг другу удовольствие помогают быстрее и лучше справляться с возникающими в нашем возрасте проблемами со здоровьем», — рассказала Прайс.

