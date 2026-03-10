Ревва отреагировал на новости о продаже виллы на Кипре

Юморист Ревва назвал ложью новости о продаже жилья на Кипре

Российский юморист и певец Александр Ревва назвал ложью информацию о продаже виллы на Кипре. Так артист отреагировал на новости о том, что он якобы решил избавиться от зарубежной недвижимости, пишет «Газета.ru».

Исполнитель заявил, что в поездках на Кипр останавливается исключительно в отелях. По его словам, недвижимости в этой стране у него нет.

«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — подчеркнул Ревва.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о продаже виллы на Кипре. По данным авторов публикации, жилье принадлежит Александру Ревве и оценивается в 110 миллионов рублей. На территории есть четыре спальни, а также кухня-гостиная, терраса, кабинет и комната для обслуживающего персонала. Кроме того, на участке расположены сад, бассейн, летняя кухня с зоной барбекю, гостевой дом и парковка.