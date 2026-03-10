Россияне продолжили купаться в воде с мазутом в стране Азии и попали на видео

Россияне продолжили купаться на пляжах Шри-Ланки, несмотря на мазут в воде

Россияне продолжили купаться в воде с мазутом на пляжах Шри-Ланки и попали на видео. Кадрами с ТАСС поделилась туристка из России Надежда Сафьян.

По ее словам, разлив нефтепродуктов после затопления иранского судна не останавливает соотечественников. «Люди купаются, отходят в сторонку и купаются», — сказала Сафьян. Она подчеркнула, что сама не рискнула заходить в воду.

На кадрах с одного из пляжей страны Азии видно, как специалисты в герметичных костюмах занимаются очисткой океана от мазута. В это время рядом с ними в воде находятся россияне.

Ранее туристы из России, отдыхавшие на Шри-Ланке, сняли на видео разлив мазута у берегов пляжа Хиккадува. Уточнялось, что загрязнение воды произошло после взрыва танкера MKD Vyom под флагом Маршалловых Островов.