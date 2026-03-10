Россиянин стал рекордсменом по содержанию алкоголя в крови и попал на видео

В Иркутске ГАИ задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови

В Иркутске экипаж ГАИ задержал водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови. Видео с ним опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах виден мужчина, которого полицейский спрашивает, почему он покинул место ДТП. Ему проводят медосвидетельствование. Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр. Мужчина признался, что ничего не помнит.

Пьяный водитель врезался в автомобиль под управлением женщины на улице Ширямова, после чего ушел с места аварии. Прибывшие по вызову полицейские догнали его. При себе у мужчины находилось несколько бутылок с алкоголем.

Женщина получила телесные повреждения. В отношении виновника ДТП составлены протоколы об административных правонарушениях. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный водитель автомобиля «Лада» сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, она не выжила.