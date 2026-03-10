Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:42, 10 марта 2026Силовые структуры

Россиянин стал рекордсменом по содержанию алкоголя в крови и попал на видео

В Иркутске ГАИ задержали водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДТП в Москве:

В Иркутске экипаж ГАИ задержал водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови. Видео с ним опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах виден мужчина, которого полицейский спрашивает, почему он покинул место ДТП. Ему проводят медосвидетельствование. Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр. Мужчина признался, что ничего не помнит.

Пьяный водитель врезался в автомобиль под управлением женщины на улице Ширямова, после чего ушел с места аварии. Прибывшие по вызову полицейские догнали его. При себе у мужчины находилось несколько бутылок с алкоголем.

Женщина получила телесные повреждения. В отношении виновника ДТП составлены протоколы об административных правонарушениях. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяный водитель автомобиля «Лада» сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе, она не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее

    Стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде

    В медицинском центре под Москвой произошел пожар

    Раскрыта позиция вице-президента США Вэнса по военному конфликту с Ираном

    Дачникам назвали срок начала штрафов за борщевик

    Названа разница между самой высокой и низкой зарплатой в стране

    Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом

    «Инопланетный корабль» признали «черным лебедем» человечества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok