Россиянка отсудила почти миллион рублей за падение на крыльце

Жительница Кургана отсудила 900 тысяч рублей за падение на крыльце

Жительница Кургана отсудила почти миллион рублей за тяжелую травму, которую получила при падении на крыльце магазина. Внимание на ситуацию со ссылкой на представителя потерпевшей Юрия Волосникова обратило издание URA.RU.

Юрист рассказал, что женщина случайно наступила в петлю, привязанную к двери магазина для ее фиксации в открытом виде при поступлении товаров, и упала. Медики диагностировали его подзащитной перелом плеча.

Волосников объяснил, что сложность дела состояла в том, что общее крыльцо и дверь ведут в два магазина федеральных сетей, которые не признавали факт пользования веревкой. В результате суд первой инстанции постановил взыскать 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда с владельца здания. Позднее суд апелляционной инстанции отменил это решение и принял новое, признав виновным магазин федеральной сети алкомаркетов.

«В пояснениях истец говорила, что шла за покупками именно туда. Веревку, скорее всего, привязали сотрудники этого магазина. Их соседи доказывали, что товар заносят через другую дверь. Сумма компенсации увеличилась с 400 до 600 тысяч рублей, также суд посчитал, что потерпевшая — потребитель, поэтому взыскал и штраф по закону о защите прав потребителей — 50 процентов от суммы компенсации, то есть еще 300 тысяч. Итого 900 тысяч рублей», — поделился информацией юрист. Он добавил, что федеральная сеть, скорее всего, не согласится с решением и попытается обжаловать его в кассационном суде.

