Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
09:44, 10 марта 2026Спорт

Российский футболист назвал разочаровавшую его вещь в США

Футболист «Зенита» Караваев заявил, что его разочаровала культура в США
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в интервью YouTube-каналу команды поделился разочарованием от поездки в США вместе с одноклубником Дмитрием Чистяковым.

Футболист заявил, культурная составляющая страны сильно удивила его в отрицательном смысле, особенно посещение спектакля «Великий Гэтсби» на Бродвее. Караваев рассказал, что зрители просто складывали куртки под себя и рассаживались в джинсах или другой casual-одежде. «Кто-то с пивом, коктейлями, попкорном — едят и пьют прямо во время представления, никакого ощущения театральной культуры», — недоумевал футболист.

Ранее Караваев рассказал о штрафах за отказ от похода в ресторан в Чехии. Футболист вспомнил, что в «Спарте», за которую он играл, были обязательны командные ужины после матчей.

Караваев выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе команды он стал пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экспертов взволновало состояние российской экономики. Они крайне обеспокоены одной проблемой

    Объявлено о смерти бывшего российского высокопоставленного чиновника

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее

    Стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде

    В медицинском центре под Москвой произошел пожар

    Раскрыта позиция вице-президента США Вэнса по военному конфликту с Ираном

    Дачникам назвали срок начала штрафов за борщевик

    Названа разница между самой высокой и низкой зарплатой в стране

    Иран пригрозил США глобальным нефтяным коллапсом

    «Инопланетный корабль» признали «черным лебедем» человечества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok